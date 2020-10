Milionário Robert Smith faz acordo com justiça sobre fraude fiscal

O milionário e filantropo afro-americano Robert Smith, que ficou conhecido em 2019 por prometer pagar as dívidas de centenas de estudantes negros, fez um acordo com o fisco nos Estados Unidos para resolver processos de fraude.

Para pôr fim aos processos de fraude fiscal, irá pagar 140 milhões de dólares (cerca de 119 milhões de euros) no quadro do compromisso realizado com a justiça norte-americana, segundo um comunicado divulgado hoje.

Robert Smith, fundador e presidente da sociedade de investimentos Vista Partners, era acusado pelas autoridades de, entre 2000 e 2015, ter dissimulado rendimentos para evitar pagar milhões de dólares de impostos, usando contas bancárias domiciliadas em Belize e Nevis, nas Caraíbas, segundo o departamento de justiça americano.

O empresário, cuja fortuna está estimada em mais de 5.000 milhões de dólares (cerca de 4.256 milhões de euros) pela revista Forbes, fez sensação em 2019, quando prometeu pagar as dívidas de mais de 400 estudantes do primeiro ano da universidade Morehouse, em Atlanta, no sudoeste dos Estados Unidos, um estabelecimento de ensino que acolhe estudantes negros.

Globalmente, os circuitos financeiros criados por Smith permitiram-lhe não declarar 200 milhões de dólares de benefícios e utilizar o dinheiro poupado para comprar e renovar bens imobiliários, nomeadamente uma casa na Califórnia, duas residências em estações de esqui, e uma propriedade na França.

Foi em 2000 que Robert Smith, de 57 anos, criou a Vista, uma sociedade de investimentos especializada em empresas de programas de software informático.