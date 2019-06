A falha de eletricidade deixou centenas de milhares de pessoas sem abastecimento de água na Argentina e no Paraguai. A fornecedora de água da capital argentina, Buenos Aires, diz que o sistema de bombeamento está sem energia e pediu aos seus clientes a que fizessem um "uso racional" da água disponível por enquanto.



De acordo com o jornal argentino Clarín, os comboios e o metro estiveram parados desde o início da manhã e há problemas no trânsito por os semáforos não estarem a funcionar.



A Secretaria da Energia argentina afirmou este domingo ao início da tarde que o serviço elétrico já foi iniciado nas regiões de Cuyo, NOA e Comahue. O secretário de Estado da Energia argentino, Gustavo Lopetegui, citado pela BBC diz que ainda não sabe quais foram as causas para o apagão.



Segundo o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, este apagão não afetou o Brasil.

Dezenas de milhões de pessoas no continente sul-americano estiveram sem eletricidade este domingo, depois de uma enorme falha de energia. A Argentina e o Uruguai estão praticamente às escuras devido à falta de eletricidade. A normalização pode ainda "levar algumas horas", garante o governo. Só na Argentina e no Uruguai estarão 48 milhões de pessoas sem luz.Os meios de comunicação argentinos dão conta de uma falha "gigante" de energia que teve início pelas sete da manhã locais e que esta falha se alastrou a todo aquele país. Mas não foi só a Argentina que foi afetada. A falha de energia afetou também o Uruguai, o Paraguai e cidades no Chile.