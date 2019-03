O ex-presidente brasileiro, libertado da prisão na segunda-feira passada, enfrenta dez processos na justiça.

O Ministério Público brasileiro aceitou na quinta-feira uma nova denúncia contra Michel Temer, desta vez por corrupção passiva.



A entidade esclareceu que a abertura do processo criminal contra o ex-presidente do Brasil foi feita após a divulgação de um vídeo em que se vê Rodrigo Rocha Loures, antigo deputado e assessor da presidência, a receber uma mala com 500 mil reais (114 mil euros), no que se suspeita ser parte de um pagamento pela empresa do setor de carnes J&F, em troca do governo favorecer a companhia. A acusação determina que Temer recebeu "vantagens indevidas oferecidas por Joesley Batista (da empresa J&F) e entregues pelo executivo da J&F Ricardo Saud".

O vídeo que captou o assistente a receber o dinheiro foi gravado frente a um restaurante em São Paulo, em abril de 2017, um mês e meio depois de Joesley Batista ter tido um encontro com o chefe de estado do Brasil.

A denúncia indica ainda que a empresa pagou cerca de 38 milhões de reais (8,7 milhões de euros), em nove meses, por favores prestados pelo então presidente.

Rodrigo Rocha Loures é também réu no mesmo processo que Temer.

Michel Temer foi detido na semana passada e passou dez dias na prisão, acusado de dez crimes de corrupção. A sua prisão foi ordenada pelo juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, mas na segunda-feira passada foi libertado, depois de passar quatro dias na cadeia.

É o segundo presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano. O primeiro foi Lula da Silva, que cumpre pena de prisão no âmbito do caso Lava Jato.