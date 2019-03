O presidente mexicano exigiu ao governo espanhol e ao Papa um pedido de desculpa pelos comportamentos durante a conquista do território mexicano no século XVI. O governo espanhol recusa-se a pedir perdão.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse, esta segunda-feira, que pediu ao governo espanhol e ao Papa Francisco que apresentassem, em nome de Espanha e da Igreja Católica, respetivamente, desculpas pelos crimes cometidos contra os povos indígenas do México durante o período da conquista.



Num vídeo que foi partilhado nas redes sociais, o chefe-de-estado mexicano informou que tinha escrito uma carta ao rei Filipe VI de Espanha e ao Papa Francisco sobre o assunto. "Já enviei uma carta ao rei de Espanha e outra ao Papa para que eles peçam o perdão dos indígenas pela violação daquilo que se conhece atualmente como direitos humanos", refere Obrador no vídeo partilhado quer no Facebook quer na rede social Twitter.





Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 25, 2019

O presidente mexicano explicou ainda que, na missiva, lembrou o rei espanhol dos inúmeros massacres do povo indígena do México que ocorreram durante a conquista espanhola, no início do século XVI, lembrando ainda: "As igrejas deles foram construídas sobre os nossos templos, os nossos heróis patrióticos expatriados".No entanto, Obrador garante que o objetivo não é deteriorar as relações com Espanha, bem pelo contrário. "Nós vamos reconciliar-nos, mas primeiro exigimos que peçam desculpa."De acordo com o jornal espanhol El País, o governo espanhol divulgou um comunicado onde afirma "rejeitar liminarmente" os argumentos contidos na carta recebida pelo rei Filipe VI. "A chegada dos espanhóis há 500 anos ao território atualmente conhecido como México não pode ser julgado à luz das considerações contemporâneas. As nossas nações irmãs sempre souberam ler o nosso passado comum sem raiva e com uma perspetiva construtiva", pode ainda ler-se.O partido espanhol Podemos já demonstrou o seu apoio à pretensão do presidente mexicano. Já o presidente do PP, Pablo Casado, classificou as declarações de Obrador como "inadmissíveis". "É de uma ignorância escandalosa e uma autêntica afronta contra Espanha e contra a sua história", afirmou Casado.