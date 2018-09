Menino de 10 anos sobrevive a espeto de 15 centímetros no crânio

Xavier Cunningham estava a brincar na sua casa da árvore quando começou a ser picado por abelhas. O rapaz de dez anos tentou escapar aos insectos, mas acabou por cair da casa na árvore e aterrou com a cabeça em cima de um espeto de metal com 30 centímetros usado para grelhar carne.O utensílio penetrou 15 centímetros na cabeça da criança de Harrisonville, no Missouri, EUA.

A criança conseguiu ainda levantar-se e ir até à cozinha. A mãe contou ao Kansas City Star como estava dentro de casa e viu o filho a entrar e a gritar com o espeto "a sair da cabeça". A caminho do hospital, a criança terá ainda exclamado: "Mãe, estou a morrer! Não consigo sentir nada!"

Levado para um hospital local, Xavier foi transferido para Kansas City e depois ainda para o centro hospitalar da Universidade do Kansas, onde foi operado ao ferimento.

Durante o processo médico, o espeto não atingiu os olhos, o cérebro, a medula nem os vasos sanguíneos da criança, o que levou a que a cirurgia pudesse ser feita de forma tranquila. Agora, os médicos acreditam que Xavier vai recuperar totalmente, admitindo que a criança possa ficar com a voz afectada, mas sem sequelas cognitivas.

"Não podia ter entrado num sítio melhor. Havia uma hipótese num milhão de o espeto penetrar 15 centímetros no rosto e não atingir nenhum órgão vital", explicou ao Star Koji Ebersole. Para o médico, a recuperação do rapaz é "milagrosa".