Mario Castellanos tem 12 anos e não contou aos pais que se ia embora. Não ia à escola e os gangues queriam que se juntasse a eles: "Diziam que me pagariam bem, mas eu não queria".

Mario Castellanos tem 12 anos e tomou uma decisão: sem dizer aos pais, juntou-se à caravana de migrantes que partiu das Honduras, com o objectivo de chegar aos Estados Unidos. Vivia em San Pedro Sula, onde para sobreviver vendia pastilhas no centro da cidade.



"Nas Honduras, as pessoas sofrem. Queriam que eu entrasse para um gangue. Diziam que me pagariam bem, mas eu não queria", contou ao canal BBC. Também não ia à escola. Por isso, foi em busca de uma vida melhor.





"En nombre de Dios tal vez paso" Quiero ir a USA a estudiar y trabajar cuando sea grande. Mario Castellanos, 12 años, viaja solo. Qué combinación de sentimientos! tristeza, un niño solo contra el mundo, pero admirado por esos deseos para crecer y superarse. #Fuerza pic.twitter.com/lCiicPgCPq — Tavo González M. (@TavoGonzalezM) 18 de outubro de 2018

Mario e milhares de pessoas começaram a chegar ao México este domingo, acompanhados por outras centenas de polícias. Pretendem entrar em Tapachula e chegar aos EUA, apesar das ameaças de Trump de fechar a fronteira e de parar a ajuda económica às Honduras, El Salvador e Guatemala. O governo mexicano também frisou que quem não conseguir justificar a procura de asilo no país, será deportado. Quem está na caravana conta que a violência, a corrupção e a pobreza os levaram a deixar as Honduras."Eu não trouxe nada. Vim só com a roupa no corpo. Durante a viagem, uso a roupa que me dão. Uso e deito fora, não posso carregar muita coisa. Caminhar é muito duro, mas a minha missão é chegar", contou Mario, que saiu há uma semana da sua cidade. "Em nome de Deus, sei que Deus nos vai ajudar a passar."No sábado, as pessoas passaram a ponte sobre o rio Suchiate, entre a Guatemala e o México. Mario tentou, mas a sua passagem foi bloqueada e acabou por ser atirado ao chão por um polícia. Houve quem tenha saído da ponte e tentado atravessar a nado, ou em embarcações.A mãe de Mario, Dilsia, também falou com a BBC e disse que ele se foi embora sem lhe pedir autorização. "Umas amigas avisaram-me que o tinham visto na televisão", recordou. "Se ele puder atravessar são e salvo, melhor. Se não, é melhor que venha para cá."A mãe de Mario não trabalha, e o pai é segurança. Vivem com muitas dificuldades. "Digo ao Mario que, quando temos o que comer, ele tem de comer. Quando não temos, tem que aguentar", contou Dilsia.Apesar das dificuldades durante a viagem, quem abandonou as Honduras – que lidera o ranking mundial de homicídios, com 55,5 mortes por 100 mil habitantes em 2016 – não quer voltar. "Se nos mandarem para trás, nós voltaremos!", gritou a multidão, de acordo com a Reuters. "Não somos criminosos, somos trabalhadores!"