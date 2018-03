As munições usadas para executar a vereadora brasileira Marielle Franco, mora a tiro juntamente com o seu motorista na passada quarta-feira, no Rio de Janeiro, faziam parte de um lote vendido em 2006 à Polícia Federal de Brasília.

A investigação, a cargo da Delegacia de Homicídios da capital brasileira, aponta que as quatro balas que atingiram na cabeça a vereadora de 38 anos eram propriedade da Polícia Federal e faziam parte do lote de onde saíram as munições usadas em 2015 no massacre de 23 pessoas, executadas por dois encapuzados em Osasco e Barueri, em São Paulo.

Três polícias militares e um guarda municipal foram condenados dos assassinatos, motivados por vingança da morte de um polícia militar e um guarda num assalto.

A polícia civil e a federal estão agora a investigar se as munições calibre 9mm usadas foram roubadas do paiol federal.



Marielle Franco era activista dos direitos humanos de quem vivia na favela e tinha acabado de criticar a polícia, depois de um morador de uma favela ter sido morto a tiro pelas autoridades quando saía de uma igreja.



O carro, onde seguia com o motorista e uma assessora, que saiu ilesa, foi atingido por 13 balas, quatro atingiram a vereadora.