Dados produzidos por telemóveis mostram que nos EUA os manifestantes contra o confinamento chegam a viajar centenas de quilómetros para se deslocarem até aos eventos onde irão protestar e que alguns estão a ajudar a propagar a covid-19 Os dados citados pelo jornal britânico The Guardian foram cedidos pelo Committee to Protect Medicare e as conclusões desta instituição são simples: as manifestações estão a desempenhar um papel determinante na disseminação do vírus para áreas onde a covid-19 não tinha ainda chegado ou onde havia poucos casos.Os dados foram recolhidos a partir de aplicações de telemóvel que pedem permissão para rastrear os movimentos. Os cientistas isolaram dados anónimos de telemóveis que estiveram nas manifestações contra o confinamento que têm vindo a ocorrer desde abril, nos EUA, particularmente nos estados do michigan, Wisconsin, Illinois, Colorado e Florida.Os analistas criaram então mapas a partir dos movimentos destes manifestantes 48 horas depois de estarem presentes nos protestos. Um dos cientistas Jeremy Fair explicou que não só foi possível medir os movimentos dentro dos estados em causa como também quantos tinham abandonado o estado.Um dos protestos que chamou mais a atenção destes cientistas foi o que aconteceu em Lansigan, no Michigna, a 30 de abril, quando aficionados de armas protestaram frente aos edifícios públicos, sendo que a polícia foi chamada a intervir. Segundo os dados fornecidos pelos telemóveis, estas pessoas partiram dali para todas as partes do Estado e inclusive para outros estados. Houve até quem percorresse mais de 200 quilómetros depois desta manifestação.E estas longas viagens foram uma constante em todas as manifestações dos últimos 30 dias nos EUA.Desde o início da epidemia, os Estados Unidos registaram 89.550 mortos por covid-19, além de 1.486.376 casos confirmados de infeção, sendo o país com o maior número de mortes e infetados do mundo.