Depois de já ter sido condenado na semana passada a 47 meses de prisão por um tribunal de Alexandria, na Virgínia, por oito crimes fiscais (cinco de evasão fiscal, dois de fraude bancária e um por ocultar uma conta bancária no estrangeiro), Paul Manafort recebeu mais 43 meses de prisão por conspiração. Neste último crime, arriscava-se a uma pena de dez anos de prisão.

Ficou provado ainda que o ex-diretor da campanha presidencial de Donald Trump ocultou milhões de dólares ao fisco norte-americano de valores obtidos por serviços de assessoria a políticos apoiados por Moscovo na Ucrânia.

Manafort foi declarado culpado dos dois crimes de conspiração que já tinha admitido: conspiração contra os EUA , por não se ter registado no país como lóbista estrangeiro (a favor de um partido político ucraniano pró-russo), e conspiração para obstruir a justiça, por ter tentando manipular testemunhas.

O advogado também está a ser acusado de violar o acordo de cooperação que firmou com o procurador-especial Robert Mueller, que se encontra a investigar a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

No tribunal de Washington, Manafort, vestido com um uniforme prisional e numa cadeira de rodas, disse à juíza que as acusações já tiraram tudo o que tinha e pediu desculpa pelos seus crimes, pedindo-lhe que não decretasse uma pena superior a quatro anos de prisão. "Peço desculpa pelo que fiz e por todas as atividades que me trouxeram hoje aqui", declarou a partir de um comunicado escrito. "Apesar de não poder reescrever o passado, vou garantir que o futuro será muito diferente", prometeu.

A juíza norte-americana respondeu que as mentiras não podem ser ignoradas já que "o tribunal é um daqueles locais onde os factos ainda importam". "Pedir desculpa por ter sido apanhado não é inspirador para pedir clemência", acrescentou.

A mesma recusou a ideia de que o advogado tem estado na "solitária" na prisão de Alexandre onde está sob custódia, lembrando-o que se encontra numa cela individual, e relembrou que não há nenhum documento médico que comprove que se encontra num estado de saúde que o leve a precisar de uma cadeira de rodas. Manafort tem estado a utilizar uma cadeira deste tipo há vários meses, por "problemas de saúde significativos", segundo o seu advogado.