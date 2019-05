Mais de meia centena de tornados nos EUA provocam um morto e 130 feridos

Uma série de tornados tão próximos uns dos outros, que um pode atravessar o percurso de outro, atravessaram hoje os Estados do Ohio e Indiana, provocando um morto e 130 feridos, além de destruírem casas e fecharem escolas.

Estas tempestades fizeram parte das 55 que os meteorologistas afirmaram que, desde segunda-feira, atravessaram oito Estados.

Nas últimas semanas tem-se assistido a uma rara e elevada série de tornados nos EUA, sem que se vislumbre um fim.

Os ventos arrancaram telhados, levantaram casas pelas fundações, desfolharam árvores, derrubaram linhas de transporte de eletricidade e levantaram tantos detritos que eram visíveis nos radares.

Em Celina, Ohio, um octogenário, Melvin Dale Hannah, morreu devido a um carro estacionado ter sido projetado contra a sua casa, afirmou o autarca Jeffrey Hazel. "Há áreas que parecem mesmo uma zona de guerra", acentuou.

O governador do Ohio, Mike DeWine, declarou o estado de emergência em três condados, particularmente atingidos, autorizando os agentes estaduais a suspenderem os procedimentos habituais para as compras públicas, de forma a comprarem com rapidez água e geradores, por exemplo.

Relatórios colocados em linha pelo Centro de Previsões de Tempestades, no Serviço Meteorológico Nacional mostram que o Estado do Indiana teve 14 tornados, o Colorado 12 e o Ohio nove.

No Iowa foram relatados sete, no Nebraska cinco, no Ilinois quatro no Minnesota três e no Idaho um.

O dia de segunda-feira foi no 11.º consecutivo com pelo menos oito tornados ativos nos EUA, afirmou Patrick Marsh, meteorologista no Centro de Previsões de Tempestades. O último ano em que isso aconteceu foi em 1980.