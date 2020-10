Mais de 10 milhões de pessoas já votaram nos EUA

Mais de dez milhões de norte-americanos já votaram nas presidenciais de 03 de novembro, através de voto por correspondência ou voto antecipado, segundo uma contagem do projeto eleitoral da Universidade da Florida.

"Os eleitores já depositaram um total de 10.296.180 boletins de voto nos estados respetivos", indicou, na segunda-feira, no 'site', o Projeto Eleições nos Estados Unidos (United States Elections Project) da Universidade da Florida (sudeste).

De acordo com a contagem, o número atual de votos antecipados para o escrutínio que opõe o republicano Donald Trump ao democrata Joe Biden, em 03 de novembro, é muito superior ao das eleições de 2016, com muitos eleitores a recorrerem ao voto por correspondência, em plena pandemia de covid-19.

O fundador do Centro para a Inovação e Investigação de Eleições (CEIR) dos Estados Unidos, David Becker, estimou que as eleições deste ano vão ter uma participação recorde por correio nos 50 estados do país.

"Em todos os estados haverá números recorde de votos por correio", afirmou David Becker, numa conferência de imprensa realizada em 06 de outubro.

Os estados que em 2016 contaram com menos de 10% de votos por correspondência poderão este ano ter entre 25 a 45% de eleitores a votar desta forma, antecipou o diretor executivo e fundador do CEIR.

Becker previu igualmente que o número de votos antecipados poderá continuar a crescer em "um milhão por dia, até chegar a dois milhões por dia, cada vez mais perto das eleições", sendo de esperar que mais de 50% dos boletins sejam entregues antes do dia da eleição.