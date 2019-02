Ethan Lindenberger não concorda com a posição da mãe e mal atingiu a maioridade decidiu vacinar-se contra todas as doenças preveníveis.

Um jovem adulto que nunca foi vacinado por a sua mãe ser antivacinação, escolheu vacinar-se contra todas as doenças preveníveis depois de fazer 18 anos. Ethan Lindenberger nunca foi vacinado contra o pólio, sarampo, varicela, papeira ou rubéola, segundo o The Washington Post que acedeu aos registos médicos do norte-americano.

"Os meus pais pensam que as vacinas são uma espécie de esquema do governo… Nunca fui vacinado contra nada. Deus sabe como ainda estou vivo", escreveu o jovem de Norwalk, Ohio, nos EUA, na rede social com fóruns dedicados ao debate Reddit. "Onde posso ser vacinado? Posso ser vacinado na minha idade?", perguntou o norte-americano na plataforma.

Lindenberger afirmou ainda que tomou em consideração as diversas opiniões sobre o assunto e chegou à conclusão de que as vacinas "são boas e benéficas [para a saúde humana]".

Numa entrevista ao programa norte-americano Good Morning, America, Jill Wheeler, mãe de Ethan Lindenberger e de mais quatro crianças com idades de 16, 14, 5 e 2 que também não estão vacinadas, disse que estava em "choque" com a decisão do filho.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as posições autovacinas são uma ameaça global contra a saúde em 2019, apesar da vacinação ser uma das formas mais efetivas de redução da mortalidade infantil, de acordo com a mesma fonte.

O movimento antivacinação ganhou destaque nos EUA depois do médico britânico Andrew Wakefield ter publicado em 1998 um estudo fraudulento e que já foi desacreditado sobre a relação entre as vacinas e o autismo, na prestigiada revista científica The Lancet. Desde então, a posição tem ganho seguidores no país que está atualmente a enfrentar uma vaga de sarampo que já infetou mais de 50 pessoas no estado de Washington, um dos pontos dos EUA com mais indivíduos que não concordam com a método de prevenção biológico.