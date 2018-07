"Participar no Jeopardy foi além de todas as minhas expectativas", conta Michelle Cabral.

Uma lusodescendente vencedora três séries do popular concurso norte-americano Jeopardy é agora uma celebridade em Toronto.



Michelle Cabral, uma professora de música no Conselho Distrital Escolar Católico de Toronto, conseguiu amealhar 60.400 mil dólares canadianos (39 mil euros) numa experiência que considera "além das expectativas".



"Participar no Jeopardy foi além de todas as minhas expectativas. Desde criança que quero participar. A experiência foi tudo o que esperava, independentemente se ganhasse ou perdesse", afirmou a lusodescendente em declarações à agência Lusa.



Um dos factores que a levou ao sucesso foi a "interajuda dos concorrentes", apesar de "todos estarem em competição", com "muito nervosismo à mistura".



Há nove anos que Michelle Cabral tem tentado "entrar no concurso" através de um teste online, que está acessível anualmente, que junta cerca de 75 mil candidatos.



Após este processo foram seleccionados para a audição três mil, passando à próxima fase apenas 400 candidatos.



"Foi sem dúvida um sonho que se tornou realidade. Foi sempre algo que pensei que seria uma experiência fantástica se tivesse a oportunidade. Só tinha que acertar nas respostas certas no teste online para impressionar os produtores. O resto foi o destino. Todos os dias dou graças para ter esta hipótese, de viver este sonho. Há pessoas que não têm esta chance. Sou uma sortuda", confessou.



Com o prémio monetário do concurso, a lusodescendente já tem alguns planos. Conhecer outras regiões do Canadá como visitar outros países.



Outro dos objectivos é ter "alguma segurança financeira", o que não sucede com "muitos dos jovens", e quem sabe, não começar a "juntar dinheiro para adquirir uma habitação em Toronto ou perto da cidade".



"Vou continuar a dar aulas e espero ser um bom exemplo para os meus alunos. Espero que possa inspirá-los para que nunca,mas nunca parem de aprender e explorar as suas paixões", apelou.



Michelle Cabral é filha de emigrantes de Água Retorta, São Miguel (Açores). A sua mãe chegou ao Canadá em 1960, enquanto o seu pai foi inicialmente para Fall River, Massachusetts (Estados Unidos). Depois, casaram-se no Canadá na década de 1970.



"Estava consciente de que, ao participar, não estava só a representar o Canadá, país onde nasci e fui criada, mas também o país dos meus familiares, e a comunidade onde cresci. Há uns anos também no Jeopardy esteve um concorrente do Canadá, com raízes açorianas. Fiquei tão entusiasmada que pensei. Talvez um dia também possa lá estar", conclui.



O Jeopardy é um concurso de televisão, de perguntas e respostas, produzido nos Estados Unidos, emitido pela primeira vez em 1964.