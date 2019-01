O ex-presidente brasileiro tinha, inicialmente, visto o seu pedido para estar presente no funeral negado. Juiz permitiu que Lula fosse ao enterro minutos antes da cerimónia.

O presidente do Supremo Tribunal Federal permitiu ao ex-presidente brasileiro Lula da Silva comparecer ao velório do irmão, em São Paulo. No entanto, a decisão foi divulgada já quando o cortejo fúnebre estava a sair da igreja, impossibilitando Lula de assitir ao funeral.



O antigo líder do Partido Trabalhista está de momento a cumprir pena de prisão e tinha visto ser negado o seu pedido para atender ao velório do irmão Genival Inácio da Silva por duas vezes.



O irmão de Lula morreu na terça-feira de manhã, aos 79 anos.



Numa primeira instância, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, negou o pedido, baseando-se na declaração da Polícia Federal e do Ministério Público de que não haveria tempo suficiente para montar uma logística de transporte do ex-presidente até o local.



Na decisão inicial, Lebbos tinha dito que "mesmo se fosse possível superar essa questão logística, outros fatores colocariam em risco a segurança da ordem pública e do encarcerado".

A juíza acrescentou que "os fundamentos utilizados pelo diretor do estabelecimento prisional" são reforçados pelas razões aduzidas pelo Ministério Público Federal, incluindo a possibilidade de "tumulto e protestos generalizados" que iria gerar "confrontação indesejável e polarização de atos e ideias".

Em comunicado, o Partido dos Trabalhadores (PT) criticou a decisão e disse que "usurpar o direito de um cidadão de vigiar e enterrar um ente querido" é uma das "atitudes mais cruéis" possíveis.

O PT lembrou que "nem mesmo durante a ditadura militar" (1964-1985), quando "era preso político", Lula da Silva "foi impedido desse direito e velou a mãe".

Lula, que chefiou o Brasil de 2003 a 2010, encontra-se preso na sede da Polícia Federal Curitiba, depois de ter sido condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, numa investigação da operação Lava Jato.

Na sentença, um tribunal de segunda instância deu como provado que Lula recebeu um apartamento de três andares, localizado numa praia de São Paulo, em troca de favores concedidos à empresa construtora OAS, o que o ex-Presidente negou veementemente.

Os advogados de Lula pediram, em várias ocasiões e sem êxito, a liberdade do antigo governante, que consideram uma vítima de "perseguição política e judicial".

Além desta condenação, Lula da Silva está ainda a responder por outros processos na justiça, a maioria deles por corrupção.

Com Lusa