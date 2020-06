Kanye West vai pagar propinas de filha de George Floyd

O rapper norte-americano Kanye West vai pagar a universidade à filha de George Floyd, Gianna, de 6 anos.



A informação foi avançada pelo representante do cantor à CNN, que confirmou a criação de um plano educacional para cobrir totalmente os custos da faculdade da filha do afro-americano, morto no passado mês de maio após um episódio de violência policial.



West doou também dois milhões de dólares para instituições de caridade associadas a Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e Floyd, cidadãos vítimas das forças de autoridade.



West, natural da cidade norte-americana de Chicago, também vai fornecer apoio financeiro a empresas de propriedade de afro-americanos nas suas cidades natal.



Floyd morreu no passado dia 25 de maio, em Minneapolis, depois de um polícia, Derek Chauvin, ter-se ajoelhado no seu pescoço durante mais de oito minutos, asfixiando o homem que acabou por morrer.