A senadora norte-americana Kamala Harris, antiga candidata à presidência dos Estados Unidos, anunciou hoje que vai apoiar o antigo vice-presidente Joe Biden na eleição do candidato democrata à Casa Branca.

"Acredito verdadeiramente no Joe [Biden], que conheço desde há muito tempo. Hoje precisamos de um líder que se preocupe verdadeiramente com as pessoas e que as possa unir. E penso que o Joe pode fazê-lo", afirmou Kamala Harris, num vídeo publicado na rede social Twitter.

A senadora democrata da Califórnia, de 55 anos, que pretendia tornar-se a primeira presidente negra dos Estados Unidos, desistiu da corrida à presidência em dezembro do ano passado por falta de fundos.

"Farei tudo ao meu alcance para o [Joe Biden] apoiar a ser o próximo presidente dos Estados Unidos", escreveu Kamala Harris na mensagem que acompanha o vídeo publicado no Twitter, citada pela agência France-Presse.





.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa