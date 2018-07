O Presidente da Comissão Europeia vai estar na Casa Branca para uma reunião que pode vir a "desdramatizar" qualquer tensão comercial entre as duas partes.



O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, visita esta quarta-feira os Estados Unidos, onde irá reunir-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e discursar sobre as relações entre o país e a União Europeia.



Na segunda-feira, um porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, considerou a reunião como uma ocasião para "desdramatizar" qualquer tensão comercial entre as duas partes.



De acordo com o porta-voz, Juncker não pretende avançar com qualquer "oferta" comercial por parte da União Europeia.



Margaritis Schinas indicou ainda que Juncker se fará acompanhar da comissária europeia do Comércio, Cecília Malmström.



As relações comerciais entre Bruxelas e Washington estão tensas, não só devido às taxas alfandegárias impostas por Washington às importações de aço e alumínio -- e já retaliadas pelo bloco europeu --, mas também pela ameaça de Donald Trump de aplicar tarifas às importações de automóveis oriundas da UE, caso os representantes comunitários não negoceiem de "boa-fé" na visita à Casa Branca.



Após a reunião, Juncker visita o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), também em Washington, onde discursará sobre as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América.