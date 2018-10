Juiz federal Sérgio Moro desejou que o presidente Bolsonaro faça "um bom Governo".

O juiz federal brasileiro Sérgio Moro, responsável pela prisão do ex-Presidente Lula da Silva (PT), também felicitou Jair Bolsonaro pela sua vitória nas eleições presidenciais e defendeu a necessidade de reformas na economia e administração pública.



"Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo", disse Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, citado pelo jornal brasileiro O Estado de São Paulo.



"São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Pública", frisou.



Leia a declaração de Sérgio Moro na íntegra: "Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Publica, assim resgatando a confiança da população na classe politica."