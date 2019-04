Na quarta-feira, um rapaz encontrado a vaguear no estado de Kentucky declarou ser Timmothy Pitzen, uma criança de seis desaparecida há quase oito.

A expectativa era grande, mas foi gorada: o jovem encontrado a vaguear nas ruas de Newport, no estado de Kentucky, EUA, que alegou ser Timmothy Pitzen, uma criança desaparecida há quase oito anos, é na verdade um adulto de 23 anos que saiu há um mês da prisão.

Na quarta-feira, moradores do bairro de Newport chamaram as autoridades depois de um jovem ter interpelado alguns destes e ter contado que escapou de um quarto de um motel de dois homens que o mantiveram cativo durante sete anos. Arguiu chamar-se Timmothy Pitzen, a criança de seis anos desaparecida em 2011 depois de ter sido levada da sua escola a meio do dia pela sua mãe – que sofria de depressão e que se suicidou três dias depois – para um lugar desconhecido em Illinois. No dia da sua morte, Amy Fry-Pitzen deixou um bilhete para a família do menor, que dizia que ele estava com pessoas que o amavam e que nunca iriam encontrá-lo.

Rapidamente, a polícia do estado encomendou testes de ADN que provaram a identidade do jovem: chama-se Brian Michael Rini, tem 23 anos, vive na cidade de Medina, no Ohio, e tem cadastro, tendo passado o penúltimo mês a cumprir uma pena de ano e seis meses por roubo e vandalismo, segundo a CNN que teve acesso a registos do tribunal. Estava agora em liberdade condicional.

A notícia causou danos na família da criança, que não desiste de encontrá-la. "É como se estivéssemos de novo a reviver o dia do desaparecimento. O pai de Timmothy está devastado novamente", contou Kara Jacobs, tia do menor, que agora teria 14 anos.

"A polícia não esqueceu nem vai esquecer o Timmothy e esperamos que um dia ele possa reunir-se com a sua família", garantiu o porta-voz do FBI Todd Lindgren, do gabinete de Cincinnati, após o resultado do teste de ADN. "Infelizmente esse dia não é hoje", disse.