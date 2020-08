Jovem prestes a ser embalsamada estava viva afinal

Uma jovem de 20 anos foi inicialmente dada como morta, mas já na funerária de Detroit, nos Estados Unidos da América, confirmaram que estava na verdade vida. Segundo a Associated Press, citando o advogado da mulher, esta abriu os olhos momentos antes de começar o processo de embalsamento, no domingo, 23 de agosto."Eles estavam prestes a começar a tirar-lhe o sangue, o que é mais assustador", disse o advogado Geoffrey Fieger, acrescentando que o que impediu o "tratamento" foi terem encontrado a jovem de olhos abertos. "A funerária abriu o saco com o corpo e viu-a viva e com os olhos abertos", explicou ainda o jurista.A mulher foi vista por paramédicos na manhã de domingo, depois de a família relatar que a jovem não apresentava sinais vitais. Os elementos do Corpo de Bombeiros de Southfield ainda tentaram reanimar a jovem durante cerca de meia hora, de acordo com a AP, mas acabaram por declarar o óbito.Devido à falta de sinais de homicídio, tanto familiares como médicos decidiram que não valia a pena fazer uma autópsia apesar de a vítima ser tão jovem. O corpo foi então deixado em casa da família para que estes pudessem começar a preparar o funeral da jovem. O processo desencadeou-se com normalidade, mas algo mudou quando, horas depois, os funcionários encontraram a jovem de olhos abertos e a respirar.As autoridades de Southfield já abriram um inquérito para investigar o caso, mas os representantes municipais insistem que a polícia e os bombeiros seguiram todos os procedimentos para declarar a morte e que não incorreram em qualquer erro.A mãe da jovem, Erica Lattimore, disse em declarações aos meios de comunicação locais que ainda estava a tentar assimilar o episódio. "Declararam a minha filha como morta, mas ela não está morta", disse.A jovem entretanto já foi reencaminhada para um hospital para receber tratamento médico, mas as equipas responsáveis pelo seu caso recusaram-se a dar novidades sobre o seu estado de saúde.Em entrevista à ABC, o diretor-adjunto do Corpo de Bombeiros de Detroit, Dave Fornell, disse que a mulher tinha todos os sinais vitais normais quando foi socorrida da funerária. "Eu falei com nossa equipa médica e ela tinha frequência cardíaca e saturação em taxas normais", afirmou.