O presidente venezuelano ordenou a detenção de uma equipa jornalística depois de ser confrontado com um vídeo de crianças a comer a partir do lixo.

Jorge Ramos é um jornalista nascido no México e que fez com que o presidente venezuelano Nicolás Maduro se levantasse a meio de uma entrevista, depois de lhe mostrar um vídeo onde se viam pessoas a retirar comida da parte de trás de um camião de recolha do lixo.



Maduro apelou à apreensão do vídeo e a detenção do jornalista da Univision e da sua equipa. A equipa esteve detida durante mais de duas horas, no Palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. De acordo com um tweet de Daniel Coronell, presidente da Univision, o equipamento de trabalho da equipa, incluindo câmaras de filmar, foi confiscado.



O jornalista explicou que a ordem de detenção surgiu depois de ter mostrado a Maduro as imagens de venezuelanos a procurarem comida no meio do lixo. De seguida perguntou a Maduro se este estava preocupado com a crise humanitária que assola o seu país.



Maduro sentiu-se atacado e abandonou a entrevista ao fim de pouco mais de quinze minutos. Entrou na sala então o ministro da Comunicação venezuelano, entrou então na sala para informar a equipa da Univision que a entrevista tinha terminado e que a divulgação da mesma não seria permitida.





#ATTENTION. Part 1. @jorgeramosnews shares what happened when the @Univision team and he were detained after his interview with @NicolasMaduro. pic.twitter.com/BNGARYnZFz — The Real America (@ThisIsAmerica) February 26, 2019

Os seis elementos da equipa enviada pela Univision vão ser expulsos do país, revela a Reuters. Já a Univision diz que o equipamento que utilizavam ficou retido no Palácio presidencial.