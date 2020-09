O candidato presidencial democrata, Joe Biden, e a esposa, Jill, vão deslocar-se na quinta-feira a Kenosha, no Estado do Wisconsin, depois dos protestos suscitados pelo disparo de sete tiros nas costas de um negro por um polícia branco.A campanha do candidato informou, em comunicado, que Biden vai ter uma "reunião comunitária", para "unir e sarar" e abordar os desafios que o país enfrenta.O ex-vice-presidente de Barack Obama, entre 2009 e 2017, vai visitar Kenosha depois de Donald Trump o ter feito na terça-feira.Durante a sua passagem pela cidade, Trump expressou o seu apoio aos serviços de segurança e acusou os participantes de "terrorismo doméstico".Em 23 de agosto, Jacob Blake, de 29 anos, foi atingido com sete tiros nas costas disparados por um polícia branco, o que originou uma vaga de protestos antirracistas e confrontos nesta cidade.Biden já disse que o agente da polícia que disparou sobre Blake, que ficou paralisado, "tem de ser acusado".Durante os distúrbios duas pessoas foram mortas a tiro por um alegado apoiante de Trump, um adolescente de 17 anos, que foi detido e acusado de homicídio.Esta vai ser a primeira visita de Biden, como candidato, ao Wisconsin, um Estado considerado importante nas próximas eleições, de 03 de novembro, uma vez que Trump ganhou-o a Hillary Clinton, em 2016, com uma vantagem inferior a um por cento.