Joe Biden escolhe Kamala Harris para vice-presidente

Joe Biden anunciou ainda na primavera que seria acompanhado por uma candidata mulher na corrida presidencial. A senadora da Califórnia Kamala Harris foi a escolhida.





Joe Biden tem vindo a liderar com alguma margem as sondagens, beneficiando da quebra nas intenções de voto de Trump provocada pela gestão presidencial da crise sanitária (questão que Biden tem vindo a capitalizar nas suas intervenções públicas e nas redes sociais) e também pelos protestos que há largas semanas ocupam as ruas das principais cidades norte-americanas.



O mais recente estudo de opinião da RMG Research - realizado entre 6 e 8 de agosto - atribui 45% das intenções de voto a Biden, que assim detém uma vantagem de oito pontos percentuais para o candidato republicano e atual presidente, Donald Trump (37%).