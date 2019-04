Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama e saiu em 2016 após dois mandatos. Com 76 anos, é a terceira vez que se candidata às eleições presidenciais dos EUA.

O antigo vice-presidente dos EUA durante o mandato de Barack Obama anunciou que é candidato à nomeação do Partido Democrata para as presidenciais norte-americanas que irão decorrer em 2020.Numa declaração feita na rede social Twitter, Biden justifica que se candidatou porque os valores que fundaram os EUA e posicionaram o país no mundo estão em risco e refere os acontecimentos de Charlottesville, em 2017, como ponto de viragem na nação e o momento em que se apercebeu que os EUA estão a enfrentar um desafio grande.Uma sondagem da Reuters/Ipsos, divulgada na quarta-feira, coloca o político como favorito a vencer as eleições primárias democratas e a ser o rival de Donald Trump. A sondagem dá 24% de intenção de voto a Biden, seguido por Bernie Sanders com 15%.