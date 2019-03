"Se quer saber onde leva o fascismo, pergunte a Benito Mussolini", escreveu o ator, mostrando um desenho que fez do italiano já depois de morto. A deputada Alessandra Mussolini chamou-lhe "sacana".

Jim Carrey tornou-se famoso pela sua qualidade como ator, tendo participado em diversos filmes e séries de comédia icónicos, mas também em alguns dramas mais pesados. Nos últimos anos as notícias sobre Carrey deixaram de ser tanto sobre as suas atuações e passaram a focar-se mais na sua personalidade mística.



E apesar de continuar a atuar - tem neste mometno a série Kidding a ser transmitida nos EUA -, Carery tem dedicado largas horas à sua pintura. Um dos mais recentes quadros mostra Benito Mussolini pendurado pelos pés ao lado da sua amante Claretta Patacci. Em abril de 1945, pouco antes do fim da II Guerra Mundial, o líder italiano foi capturado pelo movimento da resistência e fuzilado. No dia seguinte, o seu corpo foi arrastado, bem como o da mulher que com ele foi encontrada e morta. Os dois corpos foram depois pendurados pelos pés para mostrar à população de Roma o que tinha acontecido ao Duce.



Foi esta cena de carnificina que Carrey partilhou no Twitter, com a mensagem: "Se estão a perguntar a vocês mesmos sobre onde pode levar o fascismo, basta perguntarem a Benito Mussolini e à sua amante Claretta".





If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) March 31, 2019

Esta partilha não caiu bem junto da eurodeputada italiana, e neta de Mussolini, Alessandra Mussolini que utilizou a rede social Twitter para responder ao artista. "És um sacana", escreveu a política em resposta à publicação que até então tinha recebido, na sua grande maioria o apoio dos utilizadores do Twitter.Outro utilizador, chamado Evan O'Connel, respondeu afirmando que a eurodeputada estaria a confundir Carrey com o seu avô, ao que a mesma afirmou: "Ou com alguém da tua família". Quando O'Connel respondeu que o seu avô tinha ajudado a combater para livrar a Europa de "pessoas como o avô" de Alessandra, esta respondeu-lhe: "Queres um aplauso?"O ator não fez qualquer comentário em resposta a Alessandra Mussolini, nem mesmo quando esta fez algumas publicações a desafiar o ator a pintar cenas sobre escravatura, segregação-racial e o genocídio das tribos índias nos EUA.Carrey tem-se dedicado a mostrar muitos quadros que faz da administração do atual presidente dos EUA, Donald Trump, que acusa de ser um tirano sem qualquer respeito pela lei.