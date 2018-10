Você precisa de conhecer o candidato Bolsonaro. Porque: a) já lhe chamaram o político mais repulsivo do mundo; b) pode tornar-se Presidente. É o senhor de calções.

A 3 de Novembro, Carlos Bolsonaro, filho de Jair, partilhou no Facebook uma foto do pai a segurar uma T-shirt que dizia: "Direitos humanos: esterco da vagabundagem." Coerente, já que também disse na Câmara de Deputados (que integra há 27 anos), em 2015, que o Dia Internacional dos Direito Humanos, no Brasil "é o dia Internacional da vagabundagem. Os Direitos Humanos, no Brasil, só defende (sic) bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos".



E na mesma ocasião, aproveitou para se dirigir à colega deputada Maria do Rosário, dizendo que ela o acusara de ser estuprador: "Só não te estupro porque você não merece." Não foi sequer um acaso, foi uma declaração pensada e repetida, já que disse numa entrevista ao jornal Zero Hora, no dia seguinte: "Ela não merece [ser estuprada] porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, porque não merece." De resto, coerente mais uma vez: tinha feito a mesma declaração, à mesma deputada, em 2003, aproveitando para a desafiar a dar-lhe uma bofetada. "Dá que eu também dou." Também lhe chamou "vagabunda". Entretanto, em Agosto, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a condenação de Bolsonaro, que terá de indemnizar a deputada.



É com frequência considerado racista. No início deste ano disse numa palestra: "Fui num quilombo [comunidade de descendentes de antigos escravos]. O afro-descendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Nem p’ra procriador ele serve mais." A frase valeu-lhe uma condenação (ainda em recurso) a pagar uma indemnização de 50 mil reais à comunidade negra em geral, embora ele garanta: "Eu não sou racista." Também costuma contestar as reservas índias e os próprios índios, "fedorentos, não educados e não falantes da nossa língua" e no fundo "pobres coitados que vivem em zoológicos milionários".



Costuma ainda fazer comentários homofóbicos: "seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí"; "se vir dois homens se beijando na rua, vou bater"; "o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele". Há até uma compilação das "100 frases homofóbicas de Jair Bolsonaro", mas para amostra basta.

A acrescentar a tudo isto, há frases xenófobas: "Os refugiados são a escória do mundo." E há frases sexistas: "Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens e na quinta eu dei uma fraquejada e saiu uma mulher."

Bolsonaro tem-se destacado também pela defesa da ditadura militar brasileira, que pensa ter sido demasiado branda ("o erro foi torturar, tinha mesmo é que matar"), e por ser admirador aberto de um dos seus mais famosos torturadores, o coronel Brilhante Ustra (já falecido), um "herói da pátria".



Bolsonaro quer no Brasil uma lei das armas semelhante à americana, de liberalização total. Contou numa entrevista à jornalista Mariana Godoy, na Rede TV: "Atirei agora nos EUA com uma pistola .50, que maravilha!" Não dorme sem uma arma ao lado. Diz que os proprietários rurais, por exemplo, têm de poder defender-se à bala de invasões do Movimento Sem Terra. "Sem tiro de advertência. Primeiro na testa, invasão de domicílio, de propriedade privada, não vou agir como um canalha, como um covarde e depois se juntar aos bundões por aí e soltar pombinha em Copacabana." À questão de que violência não se combate com violência (foi-lhe colocada pelo jornal Estadão), respondeu: "Então você vai combater estuprador com ânus."



As sondagens mostram o perigo

Presumimos que tenha chamado a sua atenção. Está assim apresentado o candidato presidencial que, nas sondagens eleitorais que incluem Lula da Silva, surge em segundo lugar e a disputar a segunda volta; nos cenários sem Lula, seria o mais votado pelos brasileiros logo na primeira volta. No início do ano andava pelos 10%, agora surge sempre acima dos 20%. Na última Datapoder360, de dia 23, quase empata com Lula, com 25% contra os 26% do petista, cujos problemas com a justiça não lhe dão a certeza de poder avançar.

As sondagens mostram aliás dados aparentemente desconcertantes: Bolsonaro tem uma boa penetração entre as elites, sendo o candidato preferido entre quem ganha mais de 10 salários e entre os mais escolarizados. E é particularmente popular entre os jovens: cerca de 60% dos seus apoiantes têm menos de 34 anos. A explicação para este sucesso parece estar nas redes sociais.



Bolsonaro, na política há três décadas e sem currículo a não ser o das polémicas pontuais, começou por se destacar na colagem ao movimento de protesto generalizado, de rua, antipolítica, que surgiu a partir de 2013. Apresenta-se como um anticorruptos e aproveitou a operação Lava-Jato, que atingiu centenas de políticos, para acentuar a retórica contra os vendidos, apresentando-se como o último honesto contra a "roubalheira". E cresceu nas redes sociais, com uma estratégia programada nesse sentido. Tem quase cinco milhões de seguidores no Facebook, tem feito um périplo pelo Brasil e alimenta as redes com vídeos curtos sobre a tournée. "Bolsonaro sabe muito bem utilizar as redes sociais, conhece a linguagem que viraliza, usa frases curtas de efeito apelativo, cria polémica, fala o que pensa. Ele é um performer", explicou Esther Solano, professora da Universidade Federal de São Paulo, à BBC Brasil. Tem resultado. Neste momento é o candidato que lidera, em todo os estudos nesta área, a influência nas redes sociais.



Por outro lado, Jair tem procurado atenuar o seu perfil controverso. Diz-se pelo mercado livre e aberto e pela limitação da intervenção estatal, apesar de ter votado consistentemente ao lado do PT em todos os projectos mais estatizantes e de recair de vez em quando na defesa de um proteccionismo nacionalista.



Passou a dizer-se defensor da Constituição e da democracia e rodeou-se de alguns conselheiros económicos com o objectivo de ganhar verniz teórico nessa área – em que já cometeu gafes e incongruências várias. E já arranjou partido para o apoiar na corrida: o PEN, que passará a chamar-se Patriota. O actual presidente do partido, Adilson Barroso, já começou a fazer a tradução de Jair: "Quando as pessoas pedem pela volta da ditadura, o que eles estão dizendo é que querem mais segurança, querem uma postura mais dura contra a bandidagem." Para não assustar. Até porque já assusta: praticamente toda a imprensa internacional lhe chama Trump brasileiro, no Brasil sucedem-se editoriais e capas sobre o "perigo" e a "ameaça" Bolsonaro.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 709, no dia 29 de Novembro de 2017.