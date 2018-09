O candidato da extrema-direita à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, esfaqueado na quinta-feira durante uma ação de campanha, declarou este domingo que em breve estará a 100%, depois de os médicos terem indicado que apresenta "uma clara melhoria clínica"."Rapidamente estarei a 100%", escreveu na rede social Twitter o candidato que lidera nas sondagens a corrida eleitoral de Outubro, com 22% das intenções de voto dos brasileiros.Jair Bolsonaro agradeceu também as mensagens de apoio que tem recebido nas redes sociais e os desejos de rápidas melhoras.Também o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transferido o candidato na sexta-feira após ter sido submetido a uma cirurgia na cidade de Juiz de Fora, divulgou um comunicado, dando conta de várias melhorias no seu estado de saúde.O candidato apresenta uma "clara melhoria clínica e os resultados dos exames laboratoriais mostram que não há qualquer evidência de infeção", refere o hospital, esclarecendo que o paciente permanece na unidade de cuidados intensivos, embora o seu estado abdominal tenha melhorado nas últimas 24 horas.Jair Bolsonaro, esfaqueado na quinta-feira durante um ato de campanha em Minas Gerais, lidera a corrida eleitoral de outubro, com 22% das intenções de voto.Na campanha, Bolsonaro defende os valores tradicionais da família cristã, o porte de arma e salienta que o combate à violência no Brasil, país que registou 63.800 homicídios em 2017, deve ser feito de forma violenta pelas autoridades.A polícia brasileira deteve o autor confesso do ataque, que disse ter agido "sob o comando de Deus" e atribuiu o crime às suas diferenças políticas e religiosas com a extrema direita.