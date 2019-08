Já houve três democratas a abandonar a corrida presidencial nos EUA

O governador de Washington, Jay Inslee, que fez do combate às alterações climáticas tema central da sua campanha presidencial, anunciou na noite de quarta-feira a desistência da candidatura à nomeação democrata às eleições de 2020.Inslee anunciou sua decisão na cadeia de televisão MSNBC, justificando a decisão pelo facto de ter ficado claro que não iria ganhar. O político manteve a opção de concorrer a um terceiro mandato de governador em aberto durante a sua campanha presidencial."Preciso voltar ao estado de Washington e falar sobre o que vou fazer na minha futura carreira política", disse Inslee.Inslee, de 68 anos, tornou-se no terceiro democrata a desistir da candidatura presidencial depois do californiano Eric Swalwell, ter abandonado a corrida às primárias do Partido Democrata em julho, e do ex-governador do Colorado, John Hickenlooper, na passada semana.