Quem enviou engenhos explosivos a vários críticos de Donald Trump queria que eles fossem encontrados. Os especialistas são unânimes, mas também avisam que mesmo rudimentares, estes dispositivos funcionam.Os primeiros indícios, presentes nos pacotes em que estavam os engenhos explosivos, fizeram logo soar o alerta. O excesso de selos e de fita-cola, o aspecto amolgado ou as gralhas nos nomes dos destinatários chamaram a atenção. Nenhum engenho explodiu, o que também é invulgar."Quem está a fazer isto só tenta induzir medo ou perturbar alguma coisa. Há muitos métodos muito mais sofisticados que funcionariam se quem fez isto assim o desejasse", contou Ryan Morris à CNN. Morris trabalha na Tripwire Operations Group, uma empresa que fornece produtos e serviços às forças de emergência e segurança dos EUA."Isto foi tão básico. É como se a pessoa que fez isto quisesse ser apanhada", frisa James Gagliano, um antigo membro do FBI, à CNN. Contudo, apesar de muito rudimentares, os engenhos eram funcionais. Podiam ter sido detonados no correio ou enquanto eram transportados.Hoje, foram detectados mais três engenhos explosivos: dois endereçados a Joe Biden , ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e um que foi parar ao restaurante de Robert De Niro . Os de Biden foram travados ainda no posto dos Correios. De Niro tinha um dispositivo à porta do seu restaurante em Nova Iorque, o Tribeca Grill.Um dos dispositivos tinha um temporizador que é comprado através da Internet por "poucos dólares", de acordo com a CNN. Um especialista contou ao mesmo canal que era capaz de criar uma bomba destas em dez minutos.Os engenhos foram enviados em envelopes castanhos com interior de plástico-bolha. São feitos de tubos de PVC de 15 centímetros com explosivos, e foram encontrados estilhaços de vidro dentro de alguns. Têm uma pequena bateria e fios a sair por cada ponta.John Miller, o director de informação e contra-terrorismo do Departamento de Polícia de Nova Iorque, indicou que as bombas parecem ter vindo todas da mesma pessoa.Apesar de já terem sido interceptados vários engenhos, é provável que haja mais por aí e que ainda não chegaram aos destinatários.Além do actor Robert De Niro e de Joe Biden, foram endereçados engenhos explosivos ao ex-presidente dos EUA Barack Obama , ao antigo procurador-geral Eric Holder, ao antigo director da CIA John Brennan, ao empresário George Soros, e a Maxine Waters, representante dos EUA.Debbie Wasserman Schultz, congressista da Florida, também foi um dos alvos: o seu nome estava no remetente do pacote endereçado a Eric Holder.O pacote que fez com que a CNN fosse evacuada foi o enviado a Brennan, comentador no canal.Andrew Cuomo, o governador de Nova Iorque, também recebeu um pacote suspeito. Porém, este era diferente de todos os outros: continha uma pen com ficheiros acerca dos Proud Boys , uma organização de extrema-direita.Apesar de os engenhos explosivos terem sido ligados a este grupo, os envios ainda não foram reivindicados.Quando foram conhecidas as notícias acerca dos engenhos explosivos, foram enviados para os locais afectados uns contentores especiais. Chamam-se recipientes de contenção total e foram criados para absorver a explosão de uma bomba.Podem ser descritos como câmaras para mergulhar, ao contrário. Em vez de proteger o que está no interior, como uma pessoa que mergulhasse a uma grande profundidade no mar, protege o exterior. Se uma bomba explodir lá dentro, há pequenas aberturas que deixam que a pressão escape. "É como um martelo a bater num pedaço de metal", indicou um responsável da polícia nova-iorquina, que tem cinco contentores destes, à CNN.Cada recipiente consegue conter 11 quilos de explosivos ou mais.