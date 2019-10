A cidade norte-americana de Los Angeles continua a ser fustigada por incêndios de grande dimensão. Mais de 20 mil casas foram evacuadas em Saddleridge, no norte da cidade, e já arderam mais de 4.700 hectares desde esta quinta-feira.As chamas já consumiram 25 habitações e o vento não tem dado descanso aos bombeiros que combatem as chamas. Os bomeiros pediram a todos os habitantes que residem em zonas de risco para abandonar as suas casas. "Vi pessoas a tentarem apagar o fogo com uma mangueira de jardim. Esses indivíduos não se colocam-se só a eles em perigo. Se ficarem nessas áreas, não conseguimos garantir que vos conseguiremos encontrar se ficarem cercados pelas chamas", afirmou o líder dos bombeiros em declarações esta sexta-feira.Ainda esta quarta-feira a PG&E, uma elétrica americana, decidiu cortar a eletricidade a 800 mil casas e empresas na Califórnia com o objetivo de prevenir incêndios. A medida vai afetar 2,4 milhões de pessoas.

A duração do corte não é certa, pelo que os cidadãos estão a preparar-se para vários dias sem eletricidade. Oakland, San Jose e Berkeley avisaram os residentes da possibilidade de que o corte se estendesse por seis dias.

Do ponto de vista da PG&E, que entrou em falência após os incêndios devastadores dos últimos dois anos e que consumiram muito do seu equipamento, não há alternativa. O corte é a única solução encontrada para evitar que as linhas de eletricidade voltem a arder e a aumentar os números das fatalidades e dos custos.

De momento, os residentes estão a comprar mantimentos, geradores elétricos e água. As lanternas e baterias já esgotaram nas lojas Target e Ride Aid de Oakland. O site da PG&E, onde as pessoas podem verificar se terão o seu lar afetado, teve tanto tráfego que ficou muitas vezes inacessível durante a tarde de terça-feira.