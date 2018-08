Incêndio em prédio em Chicago faz oito mortos

Entre as vítimas mortais estavam seis crianças, informaram os bombeiros locais.

Pelo menos oito pessoas morreram num incêndio num prédio na zona Oeste de Chicago, nos EUA. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros de Chicago, Larry Langford, à Reuters. Segundo o mesmo, entre as vítimas mortais estão seis crianças. Há ainda duas pessoas com ferimentos graves, um adolescente e um jovem adulto.



Ainda são desconhecidas as causas do incêndio que foi denunciado aos bombeiros de Chicago pelas quatro da manhã (10 horas em Lisboa). Os bombeiros extinguiram o incêndio em 45 minutos. Segundo o porta-voz Larry Langford todas as vítimas estavam no segundo andar do prédio de tijolos de dois andares.



O prédio não teria detectores de fumo. A existência dos mesmos poderia ter minimizado os danos e o número de vítimas, acredita o o porta-voz Larry Langford.



Em declarações à estação televisiva CBS News, o comissário dos Bombeiros de Chicago, José Santiago, lamentou: "Já há muitos, muitos, muitos anos que não tínhamos nada como isto, com tantos mortos e feridos num só local".