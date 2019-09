Foram esta quarta-feira divulgadas partes da transcrição da conversa telefónica entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , a 25 de julho.A divulgação foi feita pela Casa Branca , depois do presidente ter afirmado esta terça-feira, via Twitter, que permitia a publicação da transcrição.O chefe de estado norte-americano está a ser acusado de ter feito um telefonema para o homólogo da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana."Há muita conversa sobre o filho do Biden, que ele impediu a investigação da Procuradoria-Geral e muitas pessoas querem saber sobre isso. Qualquer coisa que possa fazer com o procurador geral, seria ótimo. O Biden tem andado a gabar-se que conseguiu parar a investigação, por isso se conseguisse dar uma vista de olhos... A mim parece-me horrível", disse o presidente, de acordo com as transcirções.

Zelensky respondeu afirmando que o procurados selecionado agora em setembro seria "100% da sua confiança" e que "ele ou ela iriam investigar" o filho do ex-vice-presidente norte-americano.

Trump disse a Zelensky que iria enviar o seu advogado, Rudy Giuliani, até àquele país para se encontrar com o presidente ucraniano. O recém-eleito Zelensky aceitou e disse que ia colocar um procurador a investigar a informação.Trump já tinha confirmado ter falado sobre Joe Biden, adversário nas eleições e ex-vice-presidente dos EUA, e confirmou ter atrasado a entrega de ajudas à Ucrânia, mas disse que os dois assuntos não estavam relacionados.A líder da maioria Democrata na Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi , oficializou, esta terça-feira, a abertura de processo de destituição do presidente dos EUA, Donald Trump Pelosi explicou que as provas indicam que Trump "faltou aos seus deveres", tendo sido acusado por inúmeros congressistas de abuso de poder. Os pedidos para um processo de destituição de Trump, a que se associou o candidato Joe Biden , começaram assim que a polémica foi divulgada. "Ninguém está acima da lei", defendeu Pelosi, reforçando que o presidente "tem de ser responsabilizado". "As ações do presidente violaram gravemente a constituição" norte-americana, rematou.