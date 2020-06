A carregar o vídeo ...

A tanker truck barreled through thousands of peaceful protesters in Minneapolis as the crowd rushed out of the way. The driver was arrested and officials said no one was hit, though some protesters told local media that they had seen people with injuries.https://t.co/FohD5ehXFA pic.twitter.com/E6hssu9yaQ — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

Um homem conduziu um camião contra um grupo de manifestantes que protestavam contra o assassinato de George Floyd numa ponte em Minneapolis . Relatos referem que ninguém ficou gravemente ferido e não há registo de mortos.Os manifestantes tinham bloqueado uma ponte numa auto-estrada perto do centro de Minneapolis, onde um polícia matou um afro-americano chamado George Floyd . Em declarações aos meios de comunicação norte-americanos, os manifestantes afirmaram que viram o camião a aproximar-se à distância, em grande velocidade. Devido à distância, os manifestantes conseguiram afastar-se da rota que o camião seguia. O condutor falhou por poucos centímetros os manifestantes.Depois de o camião ter travado a marcha, os manifestantes arrancaram o condutor da cabine e agrediram-no, tendo também partido os vidros do meio de transporte. O homem foi levado para o hospital de onde já saiu e foi entregue à policia local.A polícia do Minnesota referiu, num comunicado, que apesar de não ter havido feridos, parecia que o condutor estava, deliberadamente, a tentar atropelar os manifestantes.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de dia 25 em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet.

Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado. Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço da Floyd com o joelho durante vários minutos.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia.

While protestors were taking a knee on I-35 a semi truck driver ran into protestors. The police have arrived macing protestors instead of going after the truck driver. pic.twitter.com/BmqFseSmUJ — Shade Pratt (@ShadePratt22) May 31, 2020

Pelo menos 4.100 pessoas foram detidas nos protestos nos Estados Unidos que se seguiram à morte do afro-americano. As detenções foram feitas durante as pilhagens e no decorrer de bloqueios nas estradas, bem como pelo incumprimento do recolher obrigatório imposto em várias cidades norte-americanas. Os números da prisão incluem os das manifestações em Nova Nova Iorque e Filadélfia na costa leste, Chicago e Dallas no centro-oeste e sudoeste, bem como em Los Angeles na costa oeste.