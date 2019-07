Homem de 73 anos encontrado vivo após passar uma semana perdido na floresta

Last tweet to share good news. Mr Jo was released from the hospital last night. Here are some photos from the Altadena MRT facebook. pic.twitter.com/CwVXXoF52J — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) 30 de junho de 2019

Dezenas de equipas de busca passaram a pente fino a área em busca do ex-militar, tendo empregue a utilização de cães, drones e helicópteros para ajudar nas buscas.Jo sobreviveu ao beber de um riacho. Também comeu plantas e manteve-se quente durante a noite com pedras que ia aquecendo durante o dia, ao sol, referiram as autoridades."Ele envolveu-se com o casaco e com a toalha e depois aproximava-se das pedras quentes", revelou um porta-voz das autoridades.Jo foi enviado para um hospital e está à espera de receber uma alta."Jo andou num terreno tão rochoso que os seus sapatos quase se destruíram e ele teve de os atar com os próprios atacadores", declarou a estação do xerife num comunicado.