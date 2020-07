Os Estados Unidos registaram 426 mortos e 57.794 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. O país contabiliza 135.155 óbitos e 3.297.501 casos.





Depois de ter marcado presença numa "festa covid", no Texas, EUA, um homem de 30 anos morreu infetado pelo novo coronavírus. O paciente acreditava que a covid-19 era um embuste.Em declarações aos jornalistas, a diretora do Hospital Metodista de San Antonio, Jane Appleby, contou que "pouco antes de morrer", o paciente olhou para a enfermeira e disse: "Acho que cometi um erro. Pensava que isto era um embuste, mas não é". A médica acrescentou que não queria "ser alarmista", mas que considerava necessário partilhar "exemplos do mundo real para que a comunidade entenda que este vírus é muito sériuo e se espalha facilmente".As festas covid-19 são festas organizadas por uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2 e que promovem encontros para testar se o vírus é mesmo real e se se transmite com a facilidade ocm que tem sido reportado, explicou ainda Jane Appleby, que sentiu necessidade de prestar estas declarações depois de ter visto um aumento significativo na taxa de positivos. Há algumas semanas apenas 5% dos testes eram positivos. Mas a semana passada eram já 22% os positivos. Entre os pacientes há cada vez mais jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.O número de casos nos Estados Unidos aumentou para cerca de 60 mil por dia na semana passada, um crescimento que se verificou em 37 dos 50 estados do país.Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados. O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 185 mil mortes.Com Lusa