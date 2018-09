Fernando Haddad, indicado como possível substituto de Lula da Silva como candidato do PT nas eleições presidenciais brasileiras, foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha pelo Ministério Público de São Paulo.



Os procuradores brasileiros fizeram o anúncio sobre o também candidato à vice-presidência do Brasil através de um comunicado escrito. A acusação apoia-se em pagamentos de dívidas no valor de 2,6 milhões de reais (541 mil euros) relacionadas com a campanha de Haddad para a Prefeitura de São Paulo, em 2012, feitos por uma construtora (a UTC Engenharia) no ano seguinte. Depois de a candidatura de Lula da Silva ter sido impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, Haddad era visto como o possível substituto.



Contudo, o PT já fez saber que iria recorrer junto do Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas para tentar possibilitar a candidatura.

O Ministério Público alega que Haddad recebeu 2,6 milhões de reais com base numa delação de Ricardo Pessoa.

Em sua defesa, o candidato a vice-presidente do Brasil nega as acusações e destaca que no segundo mês de mandato, manifestou-se contra a obra de maior interesse da construtora de Ricardo Pessoa em São Paulo: o túnel na avenida Roberto Marinho.



As eleições presidenciais brasileiras são no dia 7 de Outubro de 2018.