O presidente interino da Venezuela admite ter cometido erros durante a tentativa de depor Maduro a semana passada, mas garante que vai continuar a tentar "libertar" a Venezuela.

Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, admitiu ter cometido erros ao ter tentado promover uma evolta militar no país na semana passada, mas diz que não desiste de tentar depor Nicolás Maduro, mesmo que seja necessária uma intervenção militar norte-americana.



Em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, Guaidó disse que a sua tentativa de deposição foi fragilizada devido à falta de soldados. "Talvez porque ainda precisemos de mais soldados, e talvez precisemos que mais oficiais do regime estejam dispostos a apoiá-lo [o golpe] e a apoiar a constituição", são as justificações arranjadas pelo presidente interino para o falhanço do golpe que foi travado pelas forças afetas ao regime.



Ainda ao jornal, Guaidó admitiu que não descarta a hipótese de pedir uma intervenção militar norte-americana no país se fosse esse o desejo do Parlamento venezuelano. No entanto, nunca aceitaria essa intervenção se a mesma partisse de uma decisão unilateral dos EUA. Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano já afirmou que o país está disposto a ajudar Guaidó a depor Maduro.



"Querido amigo, embaixador John Bolton, obrigado por toda a ajuda que tem dado à causa justa aqui. Obrigado pela opção, vamos avaliá-la, e provavelmente considerá-la no parlamento para resolver esta crise. Se for necessário, talvez a aprovemos", disse Juan Guaidó quando questionado sobre o que responderia a John Bolton, conselheiro norte-americano para a segurança nacional.



"O facto de termos feito o que fizemos e de não termos tido sucesso da primeira vez, não significa que não seja válido. Estamos a enfrentar um muro, que é uma ditadura absoluta. Reconhecemos os nossos erros — o que não fizemos, e o que fizemos a mais", disse ainda o presidente interino da Venezuela.