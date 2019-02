O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, assegurou na sexta-feira que fará "todos os possíveis" para proteger a comunidade portuguesa no país, durante uma entrevista com a RTP.

No país, que se encontra a atravessar uma grave crise económica e política, residem mais de 300 mil portugueses.

"Houve 700 mil mortos em 15 anos anos. Caracas é a capital mais violenta do mundo, mas estamos a fazer todos os possíveis, para salvaguardar a comunidade portuguesa na Venezuela, que para nós é importantíssima e trouxe um grande desenvolvimento ao nosso país, nomeadamente à nossa indústria e ao nosso comércio", garantiu Guaidó.

O presidente interino da Venezuela afiançou ainda que fará de tudo para "para salvaguardar também as comunidades italiana e espanhola" e os "os venezuelanos que estão a ser perseguidos" no país, dando o exemplo dos " indígenas que no sul estão a ser torturados para serem integrados em grupos irregulares como o Exército de Libertação Nacional, grupos terroristas que vão comprar armas à Colômbia".

Para o político, a situação na Venezuela é "muito crítica e a questão humanitária é muito grave", denunciando que há uma "violação sistemática dos direitos humanos".

Sobre as afirmações de Nicolás Maduro na sexta-feira, onde este declarou que não irá convocar eleições livres, o venezuelano reforçou que o país quer "eleições livres". "Primeiro do que tudo, é preciso acabar com a usurpação do poder e a ditadura, depois é preciso permitir a inscrição de novos eleitores e garantir o funcionamento das instituições para que a democracia possa ser exercida", explicou, lembrando que a Venezuela "é uma ditadura".

Guaidó não prometeu que irá ser o candidato a umas possíveis eleições presidenciais livres, já que seria "prematuro dizê-lo", e mostra-se mais empenhado em melhorar as condições de vida dos venezuelanos. "Já contactámos as forças armadas para permitir a entrada de ajuda. Além disso, já temos 100 milhões dólares (88 milhões de euros] aprovados e prontos para aplicar em ações humanitárias para salvar vidas. Estamos a constituir um grande grupo de voluntariado para podermos executar essa ajuda aos venezuelanos", relatou.

O Governo português e vários países europeus já reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.