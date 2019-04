O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, pediu aos populares que saiam à rua para deporem o regime de Nicolás Maduro. O Governo de Maduro já afirmou estar a "combater e desactivar" um golpe Estado.



"A nossa luta é sempre marcada pela constituição, na luta não violenta, em trabalhar pelo próximo, em salvar vidas, em trabalhar pelos mais vulneráveis, em atender às nossas famílias, em construir capacidades tendo sempre em conta a constituição", afirma Guaidó num vídeo em que surge rodeado de militares. Guaidó pede pede ajuda aos populares para terminarem a "usurpação" feita por Maduro.







Guaido tomou a liderança da Assembleia Nacional em janeiro, tendo invocado a constituição para assumir a presidência interina, afirmando que a re-eleição de Maduro em 2018 foi ilegítima. Observatórios internacionais afirmaram que as eleições foram fraudolentas.



Cerca de 50 países, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como o presidente venezuelano interino.



O Governo de Maduro, através da conta do Ministro da Informação, afirma estar a "enfrentar e desactivar" um golpe de estado. "Informamos o povo da Venezuela que neste momento estamos a enfrentar e desactivar um reduzido grupo de efectivos militares traidores", escreveu Jorge Roriguez na sua conta de Twitter.





Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019



O presidente da Assembleia Constituinte, citado pela Reuters, afirma que a oposição ao governo não conseguiu tomar a base aérea de La Carlota, em Caracas. As forças a favor do regime terão disparado granadas de fumo ao líder da oposição, Juan Guaidó, que estava reunido à porta do aeroporto com cerca de 70 militares.



O líder do partido socialista da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu aos apoiantes do governo que se juntem junto ao palácio presidencial para que possam defender Maduro, de acordo com a Associated Press.



O alegado golpe militar começou com a libertação de Leopoldo López, opositor a Maduro que estava detido em casa desde 2017 e que foi responsável por ajudar Guaidó a chegar à proeminência dentro do país.



"A fase definitiva para o fim da usurpação começou, a Operação Liberdade. Fui libertado pelos soldados que seguem a constituição e o presidente Guaidó. Estou na base de La Carlotas. Vamos todos mobilizar-nos. Está na hora de ganhar Liberdade. Força e Fé", escreveu Leopoldo López no Twitter.





Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019









EUA pedem venezuelanos que apoiem Guaidó

O senador norte-americano Marco Rubio, que tem sido instrumental na definição de uma política externa relativamente à Venezuela na administração Trump pediu aos militares e cidadãos venezuelanos que se insurgissem contra Maduro.



"Este é o momento para que os militares da Venezuela cumpram o seu juramento constitucional e defendam o presidente interino legítimo Juan Guaidó neste seu esforço para restaurar a democracia. Vão poder escrever história nas próximas horas e dias", escreveu no Twitter, acrescentando: "Depois de anos a sofrer, a liberdade está à espera das pessoas da Venezuela. Não so deixem tirar-vos essa oportunidade. Este é o momento de ir para as ruas e suportar o vosso governo constitucional legítimo".





After years of suffering freedom is waiting for people of #Venezuela. Do not let them take this opportunity from you.



Now is the moment to take to the streets in support of your legitimate constitutional government.



Do not allow this moment to slip away. It may not come again — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019





Aquando da insurgência de Guaidó, muitos politólogos avançaram a ideia de que o venezuelano era controlado pela administração Trump.



O presidente da Bolívia, Evo Morales, já condenou publicamente o golpe. "Condenamos a tentativa do golpe de estado na Venezuelaque está a ser conduzida pela direita e alicerçada em interesses estrangeiros.



Em atualização