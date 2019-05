Governador do Rio de Janeiro mentiu sobre currículo

Na descrição do curso, Witzel afirma que o seu orientador em Harvard foi Mark Tushnet, um conceituado professor de história do direito americano e de direito constitucional.



O caso é semelhante ao do ex-secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, que incluiu durante anos no seu currículo o estatuto de visiting scholar na Universidade de Berkeley, apesar de o seu nome não constar nos registos da universidade e de nem sequer ter estado lá.



"O diretor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, para os programas de Doutoramento e assuntos dos ‘visiting scholar’ percorreu todos os registos até ao ano em que Feliciano Barreiras Duarte nasceu, não tendo encontrado qualquer documentação de que alguma vez tenha sido oficialmente um ‘visiting scholar’ nesta universidade", revelou o gabinete de relações públicas da Universidade de Berkeley ao jornal Sol, quando questionado sobre a frequência do deputado na reputada universidade.

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel mentiu no seu currículo, afirmando que tinha frequentado um curso na universidade norte-americana de Harvard, quando tal nunca aconteceu.Witzel afirmava, no seu currículo Lattes - plataforma em que profissionais dão conhecimento dos feitos alcançados ao longo da sua carreira -, que durante a sua pós-graduação em "judicialização da política" na Universidade Federal Fluminense, tinha feito parte do curso no campus de Massachusetts, nos EUA, mesmo que frequência nunca tenha de facto acontecido, avança o jornal O Globo.