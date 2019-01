A ministra do ambiente criticou a modelo por criticar a política ambiental do Brasil e pintar uma imagem negativa daquele país.

A nova ministra da agricultura do Brasil descreveu a modelo Gisele Bündchen como "uma má brasileira", cujo ativismo ambiental foi responsável por manchar a imagem daquele país no estrangeiro. Tereza Cristina Dias estendeu ainda um convite à super-modelo a tornar-se uma "embaixadora" do sector agrícola.



Durante uma entrevista a uma rádio conservadora, Tereza Cristina Dias foi questionada sobre os problemas que as críticas de Bündchen à decisão do governo brasileiro em voltar atrás em algumas políticas ambientas suscitaram. Em resposta, a ministra respondeu: "É um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil. Infelizmente são maus brasileiros. Por algum motivo vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeiro. (Não há) país nenhum do mundo que tenha lei como a nossa", referiu a antiga representante dos agricultores no congresso brasileiro.



Dias deixou ainda um desafio diretamente dirigido à super-modelo: "Desculpe, Gisele Bündchen, você deveria ser nossa embaixadora e dizer que seu país preserva, está na vanguarda do mundo na preservação, e não meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa".



Poucos dias depois da eleição de Bolsonaro, a modelo mostrou-se abertamente contra a proposta em juntar o ministério da agricultura com o do ambiente. Entretanto, os ministérios permaneceram separados.