A mulher foi resgatada ao fim de três dias, depois de passar um fim de semana inteiro presa no local. Foi encontrada num estado de desidratação, mas já se encontra em condição estável no hospital.

Uma funcionária esteve presa no elevador privado da casa do seu empregador durante três dias, até ser resgatada na segunda-feira passada. Encontra-se em condição estável a recuperar no hospital Weill Cornell Medical Center.

Marites Fortaliza, de 53 anos, trabalha para Warren Stephens, um investidor bancário bilionário residente em Nova Iorque, nos EUA, e o gerente do Stephens Inc., um banco de investimentos com base em Little Rock, Arkansas.

A mulher ficou presa no elevador entre o segundo e terceiro pisos da casa na noite de sexta-feira. Os bombeiros responderam a um pedido de emergência na segunda-feira de manhã, por volta das 10h (hora local) e forçaram as portas do elevador para salvar Fortaliza. A família Stephens passou o fim de semana fora, o que levou Marites Fortaliza a ficar sozinha durante os três dias.

Segundo um comunicado da família de Fortaliza, a funcionária foi encontrada desidratada na segunda. "Ela é um membro valioso da família Stephens há 18 anos", lê-se no texto.

A habitação de Stephens está a ser investigada por violação de segurança pelo Departamento de Imóveis norte-americano. A causa do acidente ainda está a ser averiguada.