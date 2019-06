Uma funcionária cuspiu na cara de Eric Trump, na noite de terça-feira, dia 25, num restaurante em Chicago. A mulher foi detida pelos serviços secretos que garantem a segurança do filho do presidente dos EUA e mais tarde foi libertada.

O filho de Donald Trump encontrava-se a jantar, por volta das 20h30, no restaurante Aviary, quando a funcionária lhe cuspiu para a cara. O empresário e um dos vice-presidentes da Organização Trump relacionou o gesto inconveniente a uma preferência política diferente.

"Para um partido que apregoa tolerância, isto mostra novamente que eles têm pouca civilidade. Quando alguém está doente o bastante para cuspir em alguém isto só enfatiza a doença, o desespero e o facto de estarmos a vencer", afirmou Eric Trump, enquanto se referia ao democratas.

"Foi puramente um ato repugnante de alguém que tem claramente problemas emocionais". Foi desta maneira que o filho de Donald Trump, presidente dos EUA, descreveu o incidente ao site de notícias, opiniões e comentários de extrema-direita, Breitbart News.

De acordo com uma publicação no Twitter por parte do porta-voz da força policial, Anthony Gugliemi, o Departamento de Polícia de Chicago também esteve no local a prestar auxílio aos serviços secretos.





