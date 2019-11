Fogo de artifício e cachaça: como foi a primeira libertação de Lula

"Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir".



"Além de continuar a lutar para melhorar a vida do povo, que está uma desgraça, além de não permitir que esses caras entreguem o país, quero dizer em alto e bom som que o lado mentiroso da política, canalha do MP público, da força-tarefa, e o Moro, não prenderam um, tentaram matar uma ideia", disse à saída.



Lula da Silva, o antigo presidente brasileiro, saiu da prisão um ano e meio depois de ter sido detido. Mas esta não é a primeira vez que o trabalhista sai da prisão. A primeira foi a 21 de maio de 1980. Da primeira vez cumpriu 31 dias de prisão. Agora foram 580. Daquela vez fora preso com base na Lei de Segurança Nacional, sem mandato judicial. Desta vez foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato."Foi Marisa, sua mulher, quem viu, deu grito avisando que ele vinha a pé. O motorista da Veraneio do Dops ficou com medo quando viu aquela multidão perto da casa do Lula e o deixou no meio do caminho. E o líder metalúrgico, recém-saído da cadeia, chegou a sua casa a pé, carregando uma pequena mala. Mas, antes, a peãozada que invadiu sua casa e as ruas vizinhas, assim que deu a notícia no rádio, ergueu Lula nos braços, estouraram rojões e voltou-se a ouvir em São Bernardo do Campo: 'Luuuuula, Luuuuuula, Luuuuuula'", contava então o jornalista da Folha de S.Paulo.Em 1980 presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi detido a 19 de abril pelo Departamento de Ordem Política e Social, a polícia política do regime ditatorial que governava o país. As autoridades detiveram o sindicalista sem qualquer mandato judicial, apenas no âmbito da Lei de Segurança Nacional.Lula era o líder da greve metalúrgica que tinha já 17 dias de duração, nas fábricas da região de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A ditadura militar temia que o ativista conseguisse prolongar a greve e tomou o assunto pelas suas próprias mãos. Acreditavam que ao prenderem o seu líder, os metalúrgicos desmobilizassem a greve. Mas isso não aconteceu e o movimento ganhou força com a detenção.E as greves continuaram até que a repressão começou a ser mais agressiva e os trabalhadores decidiram terminar a greve.Depois de 31 dias detido, Lula foi solto, por volta das 20h naquele 20 de maio. O juiz Nelson da Silva Machado Guimarães considerou que não fazia sentido continuar com o sindicalista detido se a greve já tinha terminado. Na rua e frente ao Dops, à espera de Lula, esperava uma multidão, tal como aconteceu esta sexta-feira.Fogo de artifício, cachaça e canções aguardavam o sindicalista. Quando chegou, Lula deu uma curta entrevista a um jornalista do topo dos ombros dos companheiros. "Esse é um dos momentos mais felizes da minha vida", disse. O jornalista que recolheu o depoimento de Lula, Ricardo Kotscho, foi secretário da imprensa no primeiro governo de Lula da Silva."Se eu tiver de ser preso pelos mesmos motivos, por representar os anseios da minha categoria, eles podem me prender mais 500 vezes", continuou, afirmando ainda por fim: "Sou um homem que nunca fez planos para o futuro. Meu destino sempre foi traçado pela categoria, está nas mãos dos metalúrgicos".Desta vez, à saída, Lula afirmou para a multidão que o aguardava e para os milhares que o viam através da Internet e das televisões: