Autoridades estão a tentar socorrer 150 pessoas de New Bern, Carolina do Norte, que não conseguiram fugir. 2,4 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas.

O furacão Florence já chegou à Carolina do Norte. O olho do furacão entrou em território norte-americano por volta das 7h15 hora local (12h15), com rajadas de vento de 145 km/h, que entretanto aumentaram para 169 km/h. Esta velocidade corresponde ao segundo valor mais alto alguma vez registado na região.



O Florence viu a sua intensidade diminuir nas últimas horas, tendo passado para categoria 1, mas não deixa de estar a provocar chuvas intensas e ventos fortes na costa da Carolina do Norte, à medida que o olho vai entrando no estado no sudeste dos EUA.



Em Pamlico Sound, onde fica a maior lagoa da costa este dos Estados Unidos da América, e na ilha Emerald, os níveis da água continuam elevados e espera-se que continuem a aumentar à medida que a maré vá subindo. Já há inclusivamente várias ruas inundadas e centenas de pessoas estão sem electricidade.



Uma das cidades mais afectadas é New Bern, onde 150 pessoas ficaram presas devido à subida do nível das águas. As autoridades estão neste momento a tentar resgatar estas pessoas.



O Florence, que chegou a ter ventos máximos de 220 quilómetros/hora como furacão de categoria 4, baixou para categoria 2 (na escala de intensidade de Saffir-Simpson de um máximo de 5) entre quarta e quinta-feira, e continuou a enfraquecer ligeiramente, tendo sido reduzido à categoria 1 já esta sexta-feira de madrugada.



A Agência Federal para a Gestão de Emergências apontou que o maior perigo que representa a tempestade é a "tremenda quantidade de água" que vai descarregar ao passar pela Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, na costa leste dos EUA, produzindo "inundações repentinas que ameaçam a vida". Há a possibilidade de as cheias levarem carros, inclusivamente.



Pelo menos 10 milhões de pessoas vivem nas zonas que estavam sob aviso na quarta-feira. Algumas cidades foram evacuadas, afetando cerca de 2,4 milhões de pessoas.



Além do Florence, no nordeste do Atlântico está ativa a Helene, que desceu de furacão para tempestade tropical nas últimas horas. A Helene arrasta ventos máximos de 110 km/h e desloca-se em direcção ao norte do Atlântico, com uma velocidade de 22 km/h, pelo que não representa uma ameaça para zonas populosas.



A tempestade estava às 19h a 1.825 quilómetros a sudoeste da base aérea das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, e os peritos estimam que deverá continuar a perder força nas próximas 72 horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os efeitos do Helene deverão começar a fazer-se sentir a partir da tarde de sábado no grupo ocidental dos Açores, ilhas das Flores e do Corvo.