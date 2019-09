Filho de Edir Macedo condenado a pagar 40 mil reais a massagista

O cantor Moysés Macedo, filho do bispo Edir Macedo, dono do canal brasileiro Record TV e da Igreja Universal do Reino de Deus, foi condenado em São Paulo, no Brasil, a indemnizar uma massagista da empresa do seu pai. O jovem humilhou a funcionária nas redes sociais, difamou-a e disse que a mulher tinha SIDA.

De acordo com a brasileira Revista Fórum, o juiz Marcelo Augusto de Oliveira condenou o músico a pagar 40 mil reais – mais de oito mil euros – de indemnização à massagista, que não quis divulgar a identidade.

O filho do bispo utilizou o seu perfil do Twitter para insultar a funcionária. "Massagem com uma p*** baiana e agora to com nojo", "gorda falei p ela sair de mim e disse ‘boa sorte na sua carreira’", "não recomendo que ninguém faça massagem na record e se for fazer cuidado com [nome]" e "ela tem aids [sida]", foram alguns dos tweets de Moysés – que foram apagados.

O juiz afirmou na sentença: "O autor, aproveitando-se da sua posição de superioridade hierárquica, difunda na condição de filho do proprietário da emissora de televisão, julgou-se no direito de fazer pouco da honradez da autora, diminuindo-a e menosprezando-a, em privado e em público, de forma ignóbil e adjeta, com a única finalidade de humilhá-la. É o bilinguis maledictus de que fala a Bíblia".