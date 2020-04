Como os EUA estão a desviar material médico de outros países

proibição de exportação de máscaras decretada pelo Governo dos Estados Unidos", depois do presidente norte-americano, Donald Trump ter ordenado à empresa que os EUA fossem prioritários na venda de material médico.



Esta sexta-feira, Trump tinha afirmado que estaria a utilizar a lei norte-americana de produção de defesa - criada na altura da Guerra da Coreia, nos anos 1950 - para que empresas norte-americanas providenciassem mais material médico para uso doméstico. "Precisamos deste material imediatamente. Temos de tê-lo", afirmou em conferência de imprensa na Casa Branca.



No mesmo dia, Trump indicou que os EUA tinham adquirido aproximadamente 200 mil máscaras FFP2, além de 130 mil máscaras cirúrgicas e 600 mil luvas. Mas não disse a quem ou quem teria oferecido o material.





O "faroeste" não é só com a Alemanha. Também aconteceu com França e Brasil



Os Estados Unidos estão a ser acusados de desviarem 200 mil máscaras da Alemanha, caso a que o governo alemão chamou um "ato de pirataria moderna". O carregamento das máscaras FFP2 foi confiscado em Banguecoque, na Tailândia, e é apenas mais um em que os EUA, alegadamente, desviam material médico destinado ao combate à Covid-19 de outros países.A queixa surgiu pela voz do ministro do Interior alemão, Andreas Geisel, que acusou os EUA de usarem "métodos do faroeste" para tomarem como seu material médico. Através de comunicado, o governante explicou que as máscaras cirúrgicas de proteção bidirecional tinham sido encomendadas e pagas a uma empresa fabricante norte-americana, a 3M.Para Geisel, o desvio do material "está relacionado com a

Este não é, porém, um caso isolado. França e Brasil também já descreveram situações semelhantes.



À RT France, o autarca da região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, revelou ter perdido um carregamento de milhões de máscaras vindas das China para um misterioso grupo de americanos que desviou o avião do aeroporto de Xangai para os EUA a troco de um pagamento em dinheiro "três ou quatro vezes superior".



"[Durante uma reunião entre os presidentes de regiões] um deles disse-nos que o seu pedido de máscaras fora roubado no próprio aeroporto, pelos americanos, que pagaram três vezes o preço, em dólares americanos. mas não vou dar o nome da região nem o número de máscaras encomendadas"O presidente regional em causa terá sido Jean Rottner, da região de Grand Est, que se lamentou aos microfones da RTL: "É complicado, lutamos 24 horas por dia, e, de facto, na pista, os americanos pegam no dinheiro e pagam três ou quatro vezes pelos pedidos que fizemos. Então, realmente temos que lutar".



Neste excerto do canal MRC, a pivot introduz o caso à discussão usando a palavra "faroeste" e mais à pergunta se os franceses devem responder com os mesmo métodos.

"As máscaras estão a tornar-se escassas e os americanos compram-nas onde quer que as encontrem, independentemente do preço", diz uma fonte do Liberation. "Pagam o dobro e a dinheiro, mesmo antes de ver a mercadoria. Obviamente, assinamos compromissos com os produtores, mas não estamos numa situação normal ... Além disso, nos últimos dias, a própria China bloqueou várias entregas.É uma corrida contra o tempo encontrar um produtor confiável e depois arranjar uma maneira de a encomenda nos chegar."



Na mesma peça do jornal francês é descrito o caos em que se encontra neste momento a produção, negociação e expedição de máscaras na China. Só as regiões francesas - à margem do governo central - encomendaram 60 milhões de unidades.



No caso do Brasil a situação é ainda mais caricata. A carga estava nos próprios EUA: um carregamento com 600 ventiladores artificiais encomendada a um fornecedor chinês por estados do nordeste brasileiro não pôde embarcar no aeroporto de Miami, onde fazia escala, para o Brasil.



À imprensa brasileira, o estado da Bahia informou que a operação, que deveria ter acontecido na passada sexta-feira, foi "cancelada unilateralmente pelo vendedor". O valor total da compra, cerca de 7,3 milhões de euros, não tinha ainda sido pago e a suspeita brasileira é de que os EUA tenham oferecido um valor mais alto pelo material médico