O Facebook vai permitir que os seus utilizadores desativem a possibilidade de os anúcios políticos sugirem nas suas sugestões. Esta medida é tomada meses antes das eleições presidenciais de 3 de novembro de 2020.A ferramenta, que foi disponibilizada esta quarta-feira, 17 de junho, permite que os utilizadores desativem anúncios de questões políticas, eleitorais e sociais de candidatos e outras organizações. Ferramenta vai existir no Facebook e no Instagram.A empresa de Mark Zuckerberg anunciou em comunicado que para já esta ferramenta só estará disponível nos EUA, mas que a partir do outono irá ser alargada a vários outros países.A rede social vai ainda criar o Voting Information Center cujo objetivo é dar informações sobre as eleições norte-americanos e incentivá-los a registarem-se nos locais certos para poderem votar em novembro. O Centro vai ter "mensagens de autoridades eleitorais locais verificadas com anúncios e alterações no processo de votação", entre outras informações consideradas relevantes pela gigante de tecnologia. As informações oferecidas incluem como se registar para votar e detalhes sobre os votos à distância.As redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram ou o YouTube têm sido fortemente pressionadas pela comunidade internacional por causa da facilidade com que conteúdos falsos e prejudiciais sobre a pandemia circulam, principalmente numa altura em que volume de utilização destas plataformas aumentou por causa das medidas de isolamento decretadas em vários países.