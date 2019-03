A rede social vai ainda redirecionar pessoas que procurem conteúdos relacionados com supremacia branca para a página de uma associação de ativismo.

O Facebook anunciou esta quarta-feira que vai banir conteúdos que incitem explicitamente ao nacionalismo branco e ao separatismo branco já a partir da próxima semana, avança a Motherboard.



Esta decisão surge cerca de um ano depois de a mesma Motherboard ter revelado que apesar de banir conteúdos relacionados com a "supremacia branca", não bania aqueles relacionados com o "nacionalismo e separatismo branco". Em declarações, o Facebook disse então que o nacionalismo branco "não se associa sempre a racismo".



Estas declarações do Facebook levaram dezenas de organizações de direitos civis a reagirem, criticando a rede social.



Desde então, o Facebook reuniu com vários especialistas que explicaram que muitas vezes o nacionalismo e o separatismo branco estão intimamente ligados ao ódio e à violência, o que levou a rede social a bloquear todos os conteúdos que louvem ou que apoiem este tipo de comportamentos.



O Facebook explicou ainda à Motherboard que quem pesquisar conteúdo relacionado com estes temas será redirecionado para o site de um grupo de ativismo que tem como objetivo ajudar as pessoas a saírem de grupos que promovam o ódio. Esta associação foi criada por antigos nacionalistas.