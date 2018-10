O Facebook anunciou ter encerrado 68 páginas e 43 contas ligadas ao ultra-conservador Jair Bolsonaro, candidato favorito a vencer as eleições presidenciais de domingo no Brasil, devido a violações da política de autenticação

"Como parte dos nossos esforços contínuos para proteger a nossa comunidade e a plataforma contra o abuso, o Facebook removeu 68 páginas e 43 contas associadas ao grupo brasileiro Raposo Fernandes Associados (FRG), devido a violações da nossa política de autenticação e de e-mails indesejados ", esclareceu a rede social num comunicado divulgado na segunda-feira.

"As pessoas da RFA criaram páginas usando contas falsas ou várias contas com os mesmos nomes" para publicar "uma grande quantidade de artigos" onde redireccionaram os conteúdos para páginas fora do Facebook.

O jornal Folha de São Paulo revelou há dez dias que as páginas e contas controladas pela RFA formaram uma enorme rede de apoio a Jair Bolsonaro.

Segundo a pesquisa do jornal paulista, essas páginas geraram 12,6 milhões de interacções - reacções, comentários e partilhas, nos 30 dias anteriores à publicação do artigo no jornal, muito mais do que as interacções observadas no mesmo período nas contas de celebridades como o jogador de futebol Neymar ou as cantoras pop Anitta e Madonna.

As redes sociais desempenharam um papel fundamental na ascensão de Bolsonaro na corrida presidencial, que se encontra bem colocado para vencer Fernando Haddad.

Jair Bolsonaro fez quase toda a sua campanha através do Facebook, Twitter e Instagram, onde tem 14 milhões de seguidores, contra 2,8 milhões de Haddad.

O final da campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais de 28 de Outubro no Brasil tem registado a abertura de várias investigações contra empresas que supostamente criaram ilegalmente mensagens difamatórias que foram disseminadas pela plataforma Whatsapp.

O objectivo da divulgação de milhões de mensagens tem como objectivo propagar conteúdos falsos contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e o candidato, Fernando Haddad, para favorecer o líder da extrema direita Jair Bolsonaro.

No domingo, o governo brasileiro alertou que "não existe anonimato na Internet" para os responsáveis pelas "notícias falsas" que têm como intenção provocar dúvidas sobre a credibilidade do sistema eleitoral ou para difamar os candidatos presidenciais.

"Não há anonimato na Internet, não existe, não há possibilidade. Aqueles que tenham a intenção de cometer crimes contra a credibilidade do sistema eleitoral", disse o ministro da Segurança, Raul Jungmann.